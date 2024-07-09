Обстрел Киева 8 июля - количество раненых возросло до 117

Последствия обстрела медцентра в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате вчерашних российских ракетных ударов. По состоянию на утро 9 июля известно о 27 погибших и 117 раненых.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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"По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших", — говорится в сообщении.

Скриншот поста КГВА

Ранее мы писали, что вчера вечером в Киеве возросло количество жертв в результате российских ракетных ударов. На тот момент сообщалось о 27 погибших и 82 раненых.

По данным Минздрава, значительные повреждения из-за ракетного удара получили корпуса "Охматдета", включая недавно построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

Известно, что среди погибших в Охматдете — 30-летний врач Светлана Лукьянчук, которая работала детским нефрологом.