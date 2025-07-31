Обстрел Киева 31 июля - среди пострадавших мать с ребенком

Медик стоит возле автомобиля скорой помощи. Иллюстративное фото: Telegram/Сергей Лысак

Россияне в ночь на 31 июля массированно атаковали Киев дронами. Сейчас количество пострадавших возросло, причем среди них мать с ребенком.

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Пострадавшие в Киеве из-за атаки РФ в ночь на 31 июля

"Количество пострадавших возросло до 4, среди них мать с ребенком", — написал Ткаченко в 01:40.

Через несколько минут он уточнил, что пострадавших уже 5.

Напомним, что начиная с вечера, 30 июля, в Киеве в течение нескольких часов раздавались взрывы на фоне атаки дронов. В результате обстрелов зафиксировано много пожаров. Подробнее о первых последствиях читайте по этой ссылке.

Кроме того, на эту атаку отреагировала дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс. Она заявила, что этот обстрел является ответом главы Кремля Владимира Путина на дедлайн президента США Дональда Трампа.