Обстріл Києва 31 липня - серед постраждалих мати з дитиною

Медик стоїть біля автомобіля швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни в ніч проти 31 липня масовано атакували Київ дронами. Наразі кількість постраждалих зросла, причому серед них мати з дитиною.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Постраждалі у Києві через атаку РФ в ніч проти 31 липня

"Кількість постраждалих зросла до 4, серед них мати з дитиною", — написав Ткаченко о 01:40.

Через кілька хвилин він уточнив, що постраждалих вже 5.

Оновлено о 03:37

За останніми даними, у Києві постраждали 8 людей. Водночас Ткаченко уточнив, що інформація про двох постраждалих — мати та дитину — не підтвердилась.

Нагадаємо, що починаючи з вечора, 30 липня, у Києві протягом кількох годин лунали вибухи на тлі атаки дронів. Внаслідок обстрілу зафіксовано багато пожеж. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.

Крім того, на цю атаку відреагувала донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога Меган Моббс. Вона заявила, що цей обстріл є відповіддю глави Кремля Володимира Путіна на дедлайн президента США Дональда Трампа.