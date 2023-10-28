В Киеве выросло количество пострадавших в результате непогоды
Из-за непогоды в Киеве увеличилось количество пострадавших. Пока известно о восьми пострадавших людях.
Об этом сообщает пресс-служба КГВА.
Обновленная информация о последствиях непогоды
В Киевской городской военной администрации обновили данные о последствиях непогоды в столице.
По состоянию на 18:30 известно о двух погибших мужчинах и восьми пострадавших.
Также в результате урагана было повреждено:
- два жилых дома;
- 17 крыш домов;
- три киоска;
- 10 автомобилей;
- падение одного баннера и восьми опасных конструкций.
Поваленные деревья в городе
Также из-за непогоды повалено 203 дерева, повреждено — 130.
Падение деревьев:
- на проезжую часть — 25;
- на трамвайные пути — 3.
По информации КГГА, сейчас известно о 780 деревьях, которые повалены или повреждены.
"Пассажирский транспорт работает в полном объеме. Поврежденная контактная троллейбусная сеть возобновлена. Дороги проездные, ограничений движения нет. Ликвидация последствий непогоды продолжается", — отметили в сообщении.
Повреждение наибольшего флага
Также стало известно, что в результате непогоды был поврежден самый большой флаг Украины, несмотря на то, что его приспустили для предупреждения повреждения.
"Его заменят подготовленным запасным полотном сразу после улучшения погодных условий", — добавили в сообщении.
Напомним, в Киеве в результате непогоды было усложнено дорожное движение. Из-за упавших деревьев в некоторых местах невозможно проехать.
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