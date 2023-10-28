В Киеве выросло количество пострадавших в результате непогоды

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Киеве. Фото: КАРС

Из-за непогоды в Киеве увеличилось количество пострадавших. Пока известно о восьми пострадавших людях.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

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Обновленная информация о последствиях непогоды

В Киевской городской военной администрации обновили данные о последствиях непогоды в столице.

По состоянию на 18:30 известно о двух погибших мужчинах и восьми пострадавших.

Также в результате урагана было повреждено:

два жилых дома;

17 крыш домов;

три киоска;

10 автомобилей;

падение одного баннера и восьми опасных конструкций.

Поваленные деревья в городе

Также из-за непогоды повалено 203 дерева, повреждено — 130.

Падение деревьев:

на проезжую часть — 25;

на трамвайные пути — 3.

Скриншот сообщения из телеграм-канала КМВА

По информации КГГА, сейчас известно о 780 деревьях, которые повалены или повреждены.

"Пассажирский транспорт работает в полном объеме. Поврежденная контактная троллейбусная сеть возобновлена. Дороги проездные, ограничений движения нет. Ликвидация последствий непогоды продолжается", — отметили в сообщении.

Повреждение наибольшего флага

Также стало известно, что в результате непогоды был поврежден самый большой флаг Украины, несмотря на то, что его приспустили для предупреждения повреждения.

"Его заменят подготовленным запасным полотном сразу после улучшения погодных условий", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграм-канала КГГА

Напомним, в Киеве в результате непогоды было усложнено дорожное движение. Из-за упавших деревьев в некоторых местах невозможно проехать.