Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве выросло количество пострадавших в результате непогоды arrow

В Киеве выросло количество пострадавших в результате непогоды

28 октября 2023 18:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве выросло количество пострадавших в результате непогоды
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Киеве. Фото: КАРС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за непогоды в Киеве увеличилось количество пострадавших. Пока известно о восьми пострадавших людях.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

Читайте также:

Обновленная информация о последствиях непогоды

В Киевской городской военной администрации обновили данные о последствиях непогоды в столице.

По состоянию на 18:30 известно о двух погибших мужчинах и восьми пострадавших.

Также в результате урагана было повреждено:

  • два жилых дома;
  • 17 крыш домов;
  • три киоска;
  • 10 автомобилей;
  • падение одного баннера и восьми опасных конструкций.

Поваленные деревья в городе

Также из-за непогоды повалено 203 дерева, повреждено — 130.

Падение деревьев:

  • на проезжую часть — 25;
  • на трамвайные пути — 3.
наслідки негоди у столиці
Скриншот сообщения из телеграм-канала КМВА

По информации КГГА, сейчас известно о 780 деревьях, которые повалены или повреждены.

"Пассажирский транспорт работает в полном объеме. Поврежденная контактная троллейбусная сеть возобновлена. Дороги проездные, ограничений движения нет. Ликвидация последствий непогоды продолжается", — отметили в сообщении.

Повреждение наибольшего флага

Также стало известно, что в результате непогоды был поврежден самый большой флаг Украины, несмотря на то, что его приспустили для предупреждения повреждения.

"Его заменят подготовленным запасным полотном сразу после улучшения погодных условий", — добавили в сообщении.

наслідки негоди у столиці
Скриншот сообщения из телеграм-канала КГГА

Напомним, в Киеве в результате непогоды было усложнено дорожное движение. Из-за упавших деревьев в некоторых местах невозможно проехать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме