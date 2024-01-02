В Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, — Кличко

Последствия обстрелов Киева 29 декабря. Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Киев возросло до десяти. Девять из них были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Обновлено 08:55. По состоянию на эту минуту уже известно о 12 пострадавших.

"12 пострадавших госпитализировали медики из многоэтажного дома в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Одному человеку оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

Кличко рассказал, что по состоянию на данный момент уже известно о десяти пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки.

"Девять из них госпитализированы, одному оказали помощь на месте. Работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.

По его словам, сейчас известно о некоторых последствиях в результате российской атаки:

в Подольском районе пожары в нескольких местах;

в Святошинском районе попадания в здание социальной инфраструктуры;

в Печерском районе попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу;

в Оболонском районе — горит складское помещение;

в Деснянском районе произошло возгорание в здании супермаркета.

Он подчеркнул, что везде работают экстренные службы.

Отметим, что воздушная тревога в Украине продолжается и для Киева сохраняется угроза ракетного удара.

Напомним, воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.

Добавим, что захватчики ударили по центральной части Харькова. По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.