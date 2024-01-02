В Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, — Кличко
Число пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Киев возросло до десяти. Девять из них были госпитализированы в больницу.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия ракетной атаки на Киев 2 января
Обновлено 08:55. По состоянию на эту минуту уже известно о 12 пострадавших.
"12 пострадавших госпитализировали медики из многоэтажного дома в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Одному человеку оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.
Кличко рассказал, что по состоянию на данный момент уже известно о десяти пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки.
"Девять из них госпитализированы, одному оказали помощь на месте. Работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.
По его словам, сейчас известно о некоторых последствиях в результате российской атаки:
- в Подольском районе пожары в нескольких местах;
- в Святошинском районе попадания в здание социальной инфраструктуры;
- в Печерском районе попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу;
- в Оболонском районе — горит складское помещение;
- в Деснянском районе произошло возгорание в здании супермаркета.
Он подчеркнул, что везде работают экстренные службы.
Отметим, что воздушная тревога в Украине продолжается и для Киева сохраняется угроза ракетного удара.
Напомним, воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.
Добавим, что захватчики ударили по центральной части Харькова. По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!