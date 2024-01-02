Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, — Кличко arrow

В Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, — Кличко

2 января 2024 08:40
обновлено: 08:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, — Кличко
Последствия обстрелов Киева 29 декабря. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Число пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Киев возросло до десяти. Девять из них были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Последствия ракетной атаки на Киев 2 января

Обновлено 08:55. По состоянию на эту минуту уже известно о 12 пострадавших.

"12 пострадавших госпитализировали медики из многоэтажного дома в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Одному человеку оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

null

Кличко рассказал, что по состоянию на данный момент уже известно о десяти пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки.

"Девять из них госпитализированы, одному оказали помощь на месте. Работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.

null

По его словам, сейчас известно о некоторых последствиях в результате российской атаки:

  • в Подольском районе пожары в нескольких местах;
  • в Святошинском районе попадания в здание социальной инфраструктуры;
  • в Печерском районе попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу;
  • в Оболонском районе — горит складское помещение;
  • в Деснянском районе произошло возгорание в здании супермаркета.

Он подчеркнул, что везде работают экстренные службы.

null

Отметим, что воздушная тревога в Украине продолжается и для Киева сохраняется угроза ракетного удара.

Напомним, воздушная тревога по всей Украине началась около 07:00. Оккупанты нацелили свои ракеты на Киев и Харьков.

Добавим, что захватчики ударили по центральной части Харькова. По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме