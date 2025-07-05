Обстрел Киева 4 июля - в больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина

Спасатель на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

В Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела, совершенного вчера, 4 июля. В больнице скончался молодой парень.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Количество погибших возросло

Кличко отметил, что количество жертв вражеской атаки на Киев возросло до двух человек.

"Сегодня в столичной больнице умер пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении

Мэр Киева добавил, что тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера, 4 июля, в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Сообщение Кличко в Telegram

Напомним, в ночь на 4 июля россияне выпустили по Киеву рекордное количество ударных дронов и ракет. Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе столицы.