Обстрел Киева 4 июля - в больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина

В Киеве возросло количество погибших из-за удара РФ накануне
В Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела, совершенного вчера, 4 июля. В больнице скончался молодой парень.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Количество погибших возросло
Кличко отметил, что количество жертв вражеской атаки на Киев возросло до двух человек.
"Сегодня в столичной больнице умер пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении
Мэр Киева добавил, что тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера, 4 июля, в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.
Напомним, в ночь на 4 июля россияне выпустили по Киеву рекордное количество ударных дронов и ракет. Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе столицы.
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