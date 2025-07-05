Обстріл Києва 4 липня — у лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік

У Києві зросла кількість загиблих через удар РФ напередодні
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу, здійсненого вчора, 4 липня. У лікарні помер молодий хлопець.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Кількість загиблих зросла
Кличко зазначив, що кількість жертв ворожої атаки на Київ зросла до двох осіб.
"Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані", — йдеться у повідомленні
Мер Києва додав, що тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора, 4 липня, в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.
Нагадаємо, у ніч проти 4 липня росіяни випустили по Києву рекордну кількість ударних дронів та ракет. Найбільші руйнування зафіксовані в Солом'янському районі столиці.
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