Обстрел Киева 17 июня - известно о 14 погибших

В Киеве возросло количество погибших из-за вражеского обстрела
Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, нанесли ракетный и дроновой удар по Киеву. Сейчас известно о 14 погибших из-за российского обстрела.
Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака на Киев 17 июня
"Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться", — говорится в сообщении.
Отметим, что из-за вражеской атаки разрушен целый подъезд в Соломенском районе Киева. Уже во время того, как спасатели ликвидировали последствия обстрела и на месте собрались журналисты, Россия ударила повторно. Также травмирован сотрудник ГСЧС, его госпитализировали.
Кроме того, сейчас в Киеве фиксируется сильное задымление, жителей призывают не открывать окна.
Напомним, ночью враг атаковал Киев ракетами и дронами. Жители столицы слышали взрывы в течение всей ночи.
Мэр Виталий Кличко сообщил о погибшем, он был гражданином США.
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