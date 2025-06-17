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Главная Киев В Киеве возросло количество погибших из-за вражеского обстрела

В Киеве возросло количество погибших из-за вражеского обстрела

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 07:12
Обстрел Киева 17 июня - известно о 14 погибших
Спасатели выносят пострадавшую. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Атака на Киев 17 июня

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, нанесли ракетный и дроновой удар по Киеву. Сейчас известно о 14 погибших из-за российского обстрела.

Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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"Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Ткаченко

Отметим, что из-за вражеской атаки разрушен целый подъезд в Соломенском районе Киева. Уже во время того, как спасатели ликвидировали последствия обстрела и на месте собрались журналисты, Россия ударила повторно. Также травмирован сотрудник ГСЧС, его госпитализировали.

Кроме того, сейчас в Киеве фиксируется сильное задымление, жителей призывают не открывать окна.

Наслідки атаки на Київ 17 червня
Задымление в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ночью враг атаковал Киев ракетами и дронами. Жители столицы слышали взрывы в течение всей ночи.

Мэр Виталий Кличко сообщил о погибшем, он был гражданином США.

Киев обстрелы ракеты дроны война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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