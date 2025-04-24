Обстрел Киева 24 апреля — количество погибших снова возросло

В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ
В Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 24 апреля. Сейчас известно о девяти жертвах.
Об этом для "Суспільного" сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Погибшие в Киеве в результате обстрела 24 апреля
"Количество погибших в результате массированной атаки РФ на Киев возросло до девяти", — рассказали в ГСЧС.
Известно, что из-под завалов в Святошинском районе достали еще одно тело.
Напомним, 25 апреля в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате российского массированного обстрела в ночь на 24 апреля.
А министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Киеве противник повредил по меньшей мере 25 домов.
Читайте Новини.LIVE!