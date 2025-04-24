Обстрел Киева 24 апреля — количество погибших снова возросло

Последствия обстрела Киева 24 апреля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 24 апреля. Сейчас известно о девяти жертвах.

Об этом для "Суспільного" сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"Количество погибших в результате массированной атаки РФ на Киев возросло до девяти", — рассказали в ГСЧС.

Известно, что из-под завалов в Святошинском районе достали еще одно тело.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, 25 апреля в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате российского массированного обстрела в ночь на 24 апреля.

А министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Киеве противник повредил по меньшей мере 25 домов.