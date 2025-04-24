Обстріл Києва 24 квітня — кількість загиблих знову зросла

Наслідки обстрілу Києва 24 квітня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 24 квітня. Наразі відомо про девʼять жертв.

Про це для "Суспільного" повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Загиблі у Києві внаслідок обстрілу 24 квітня

"Кількість загиблих внаслідок масованої атаки РФ на Київ зросла до дев'яти", — розповіли у ДСНС.

Відомо, що з-під завалів у Святошинському районі дістали ще одне тіло.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 квітня у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 24 квітня.

А міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Києві противник пошкодив щонайменше 25 будинків.