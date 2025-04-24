Балістична атака на Київ — пошкоджено понад 25 будинків

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у Києві у четвер, 24 квітня, відомо про пошкодження щонайменше 25 будинків внаслідок російської атаки. Під завалами зруйнованої багатоповерхівки досі можуть перебувати люди.

Про це Клименко сказав у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Удар по Києву 24 квітня

"Під завалами з великою ймовірністю ще перебувають тіла загиблих, працюють наші рятувальники, спеціально навчені собаки ДСНС. Ми шукаємо, можливо, будуть ще й живі люди. Ось дістали чоловіка живим, який пробув під завалами вісім годин", — зазначив Клименко.

За його словами, спочатку рятувальники розчистять проходи до будинків, а потім туди під'їде велика техніка ДСНС, яка дозволить в стислі терміни розібрати завали й закінчити аварійно-рятувальні роботи.

"Ми спілкувалися з громадянами та директором школи поруч, яка надала нам приміщення для роботи. Щонайменше 25 будинків достатньо сильно постраждали після удару, ми маємо вислухати кожного мешканця", — додав міністр.

Нагадаємо, Клименко повідомив, що наразі точно відомо про вісім загиблих внаслідок атаки на Київ, інформація щодо дев'ятого уточнюється.

Також рятувальники дістали тіла двох дітей з-під завалів будинку у Святошинському районі.