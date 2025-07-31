Российский обстрел Киева 31 июля — число погибших возросло

В Киеве возросло число погибших в результате ночного обстрела
В Киеве в четверг, 31 июля, возросло количество погибших в результате российского обстрела. Известно, что оккупанты убили шесть человек.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Жертвы в результате обстрела Киева 31 июля
Ткаченко отметил, что службы в Киеве подтверждают шесть погибших из-за российского обстрела.
"Из них четверо в Святошинском районе, двое — в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шести лет", — рассказал начальник КГВА.
Он добавил, что спасательная операция продолжается.
Напомним, оккупанты разрушили многоэтажку в Святошинском районе Киева. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
А в Соломенском районе были зафиксированы пожары в многоэтажке, возле жилого дома, в образовательном учреждении, складах и нескольких нежилых помещений.
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