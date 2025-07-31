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Главная Киев В Киеве возросло число погибших в результате ночного обстрела

В Киеве возросло число погибших в результате ночного обстрела

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Дата публикации 31 июля 2025 07:59
Российский обстрел Киева 31 июля — число погибших возросло
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в четверг, 31 июля, возросло количество погибших в результате российского обстрела. Известно, что оккупанты убили шесть человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Ткаченко отметил, что службы в Киеве подтверждают шесть погибших из-за российского обстрела.

"Из них четверо в Святошинском районе, двое — в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шести лет", — рассказал начальник КГВА.

Он добавил, что спасательная операция продолжается.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты разрушили многоэтажку в Святошинском районе Киева. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

А в Соломенском районе были зафиксированы пожары в многоэтажке, возле жилого дома, в образовательном учреждении, складах и нескольких нежилых помещений.

Киев война убийство Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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