Російський обстріл Києва 31 липня — кількість загиблих зросла

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу
У Києві у четвер, 31 липня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що окупанти вбили шість людей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Жертви внаслідок обстрілу Києва 31 липня
Ткаченко зазначив, що служби у Києві підтверджують шість загиблих через російський обстріл.
"З них четверо в Святошинському районі, двоє — в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років", — розповів начальник КМВА.
Він додав, що рятувальна операція триває.
Нагадаємо, окупанти зруйнували багатоповерхівку в Святошинському районі Києва. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
А у Соломʼянському районі було зафіксовано пожежі в багатоповерхівці, біля житлового будинку, в освітньому закладі, складах та декількох нежитлових приміщень.
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