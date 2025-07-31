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Головна Київ У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

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Дата публікації: 31 липня 2025 07:59
Російський обстріл Києва 31 липня — кількість загиблих зросла
Наслідки російського обстрілу Святошинського району Києва у ніч проти 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у четвер, 31 липня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що окупанти вбили шість людей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Ткаченко зазначив, що служби у Києві підтверджують шість загиблих через російський обстріл. 

"З них четверо в Святошинському районі, двоє — в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років", — розповів начальник КМВА.

Він додав, що рятувальна операція триває.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти зруйнували багатоповерхівку в Святошинському районі Києва. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

А у Соломʼянському районі було зафіксовано пожежі в багатоповерхівці, біля житлового будинку, в освітньому закладі, складах та декількох нежитлових приміщень.

Київ війна вбивство Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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