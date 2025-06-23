Обстрел Киева 23 июня — количество погибших снова возросло

Последствия обстрела Киева 23 июня. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в понедельник, 23 июня, возросло количество погибших в результате российского обстрела. Сейчас известно, что оккупанты убили семь человек.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Обстрел Киева 23 июня

Из-под завалов в Шевченковском районе спасатели деблокировали еще одно тело жертвы.

"Спасатели деблокировали тело седьмой жертвы в Шевченковском районе", — сообщил Ткаченко.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Киева 23 июня.

А в Шевченковском районе среди погибших обнаружили супругов. Кроме того, пострадала 15-летняя девочка.

Этой ночью оккупанты атаковали беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами. Основное направление удара было направлено на Киев.