Обстрел Киева 23 июня — количество погибших снова возросло

В Киеве возросло количество погибших в результате удара по дому
В Киеве в понедельник, 23 июня, возросло количество погибших в результате российского обстрела. Сейчас известно, что оккупанты убили семь человек.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Обстрел Киева 23 июня
Из-под завалов в Шевченковском районе спасатели деблокировали еще одно тело жертвы.
"Спасатели деблокировали тело седьмой жертвы в Шевченковском районе", — сообщил Ткаченко.
Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Киева 23 июня.
А в Шевченковском районе среди погибших обнаружили супругов. Кроме того, пострадала 15-летняя девочка.
Этой ночью оккупанты атаковали беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами. Основное направление удара было направлено на Киев.
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