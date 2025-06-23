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Головна Київ У Києві зросла кількість загиблих внаслідок удару по будинку

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок удару по будинку

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Дата публікації: 23 червня 2025 12:33
Обстріл Києва 23 червня — кількість загиблих знову зросла
Наслідки обстрілу Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Обстріл Києва 23 червня

У Києві у понеділок, 23 червня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що окупанти вбили сім людей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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З-під завалів у Шевченківському районі рятувальники деблокували ще одне тіло жертви.

"Рятувальники деблокували тіло сьомої жертви у Шевченківському районі", — повідомив Ткаченко.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Києва 23 червня.

А у Шевченківському районі серед загиблих виявили подружжя. Крім того, постраждала 15-річна дівчина.

Цієї ночі окупанти атакували безпілотниками, балістикою та крилатими ракетами. Основний напрямок удару був спрямований на Київ.

Київ війна вбивство обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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