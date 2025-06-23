Обстріл Києва 23 червня — кількість загиблих знову зросла

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок удару по будинку
У Києві у понеділок, 23 червня, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що окупанти вбили сім людей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Обстріл Києва 23 червня
З-під завалів у Шевченківському районі рятувальники деблокували ще одне тіло жертви.
"Рятувальники деблокували тіло сьомої жертви у Шевченківському районі", — повідомив Ткаченко.
Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Києва 23 червня.
А у Шевченківському районі серед загиблих виявили подружжя. Крім того, постраждала 15-річна дівчина.
Цієї ночі окупанти атакували безпілотниками, балістикою та крилатими ракетами. Основний напрямок удару був спрямований на Київ.
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