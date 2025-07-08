Обстрелы Киева 4 июля — увеличилось количество погибших

В Киеве возросло количество жертв после атаки РФ 4 июля
Российские войска 4 июля нанесли массированный удар по Киеву. Сегодня стало известно, что количество погибших увеличилось до трех.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Tekegram 8 июля.
Обстрелы Киева 4 июля
"К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", — рассказал Ткаченко.
Он выразил соболезнования семье.
Напомним, 4 июля россияне атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрела в столице зафиксировано много пожаров, повреждений, а также есть пострадавшие.
Той ночью враг выпустил на столицу более 500 воздушных целей. Последствия российских террористических атак по Киеву показал фотокорреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.
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