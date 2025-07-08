Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве возросло количество жертв после атаки РФ 4 июля

В Киеве возросло количество жертв после атаки РФ 4 июля

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 09:27
Обстрелы Киева 4 июля — увеличилось количество погибших
Последствия обстрела Киева 4 июля. Фото: Новини.LIVE

Российские войска 4 июля нанесли массированный удар по Киеву. Сегодня стало известно, что количество погибших увеличилось до трех.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Tekegram 8 июля.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Киева 4 июля

"К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", — рассказал Ткаченко.

Он выразил соболезнования семье.

Обстріли Києва 4 липня
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, 4 июля россияне атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрела в столице зафиксировано много пожаров, повреждений, а также есть пострадавшие.

Той ночью враг выпустил на столицу более 500 воздушных целей. Последствия российских террористических атак по Киеву показал фотокорреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

Киев обстрелы война в Украине погибшие Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации