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Головна Київ У Києві зросла кількість жертв після атаки РФ 4 липня

У Києві зросла кількість жертв після атаки РФ 4 липня

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 09:27
Обстріли Києва 4 липня — збільшилась кількість загиблих
Наслідки обстрілу Києва 4 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 4 липня завдали масованого удару по Києву. Сьогодні стало відомо, що кількість загиблих збільшилась до трьох.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Tekegram 8 липня. 

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Обстріли Києва 4 липня

"На жаль, ворожа атака в ніч проти 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя", — розповів Ткаченко. 

Він висловив співчуття родині.

Обстріли Києва 4 липня
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, 4 липня росіяни атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу в столиці зафіксовано багато пожеж, пошкоджень, а також є постраждалі. 

Тієї ночі ворог випустив на столицю понад 500 повітряних цілей. Наслідки російських терористичних атак по Києву показав фотокореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

Київ обстріли війна в Україні загиблі Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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