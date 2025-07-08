Обстріли Києва 4 липня — збільшилась кількість загиблих

Наслідки обстрілу Києва 4 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 4 липня завдали масованого удару по Києву. Сьогодні стало відомо, що кількість загиблих збільшилась до трьох.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Tekegram 8 липня.

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"На жаль, ворожа атака в ніч проти 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя", — розповів Ткаченко.

Він висловив співчуття родині.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, 4 липня росіяни атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу в столиці зафіксовано багато пожеж, пошкоджень, а також є постраждалі.

Тієї ночі ворог випустив на столицю понад 500 повітряних цілей. Наслідки російських терористичних атак по Києву показав фотокореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.