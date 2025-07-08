Обстріли Києва 4 липня — збільшилась кількість загиблих

У Києві зросла кількість жертв після атаки РФ 4 липня
Російські війська 4 липня завдали масованого удару по Києву. Сьогодні стало відомо, що кількість загиблих збільшилась до трьох.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Tekegram 8 липня.
Обстріли Києва 4 липня
"На жаль, ворожа атака в ніч проти 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя", — розповів Ткаченко.
Він висловив співчуття родині.
Нагадаємо, 4 липня росіяни атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу в столиці зафіксовано багато пожеж, пошкоджень, а також є постраждалі.
Тієї ночі ворог випустив на столицю понад 500 повітряних цілей. Наслідки російських терористичних атак по Києву показав фотокореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.
Читайте Новини.LIVE!