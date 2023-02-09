Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киеве выросло количество жертв от взрыва на бывшем заводе arrow

В Киеве выросло количество жертв от взрыва на бывшем заводе

9 февраля 2023 20:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Число погибших в результате взрыва в столице возросло до четырех
Фото с места происшествия
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В результате взрыва в Дарницком районе столицы погибли четыре человека. Трагедия произошла на месте бывшего завода.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Что известно

Отмечается, что в результате взрыва погибли четыре человека, еще пять — удалось спасти из-под завалов. Известно, что один из раненых отказался от госпитализации.

"Разрушено одноэтажное здание складского помещения. Возник пожар на площади около 500 м. кв. Пожар ликвидирован. Продолжается работа тяжелой техники по разбору завалов", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

По предварительной информации, причиной взрыва стал газовый баллон.

Напомним, сегодня около 16:00 на территории бывшего завода в Дарницком районе произошел взрыв. На место происшествия сразу же прибыли все экстренные службы.

Недавно мы писали, что в Украинке произошел масштабный пожар в многоэтажке.

В результате пожара уничтожены четыре балкона и две комнаты в двух квартирах на шестом и седьмом этажах. Кроме того, повреждены четыре балкона на восьмом и девятом этажах. К счастью, жертв нет.

Также вечером 4 февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:00 Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

12:58 В результате обстрела Харькова ранены 8 человек

12:54 Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:42 В Украине завершилась масштабная воздушная тревога: последствия ракетной атаки рф

12:41 Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали

12:37 Кличко рассказал, сколько сегодня ракет сбили над Киевом

12:35 Во Львовской области обезвреживают вражескую ракету: движение транспортных средств перекрыли

12:35 Юрист объяснил, почему будет нелегко конфисковать в пользу Украины активы российских олигархов

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонные потребности, формула мира и членство в ЕС: Зеленский рассказал о деталях визита в Брюссель

Новина з відео

19:31 "За правильное дело": пропагандистка Симоньян призвала россиян умирать на фронте

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Актуальное по теме

None 10 Февраль 12:48

Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

None 10 Февраль 12:56

Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

None 10 Февраль 12:48

HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

None 10 Февраль 12:32

Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB