Число погибших в результате взрыва в столице возросло до четырех

Фото с места происшествия

В результате взрыва в Дарницком районе столицы погибли четыре человека. Трагедия произошла на месте бывшего завода.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

Что известно

Отмечается, что в результате взрыва погибли четыре человека, еще пять — удалось спасти из-под завалов. Известно, что один из раненых отказался от госпитализации.

"Разрушено одноэтажное здание складского помещения. Возник пожар на площади около 500 м. кв. Пожар ликвидирован. Продолжается работа тяжелой техники по разбору завалов", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

По предварительной информации, причиной взрыва стал газовый баллон.

Напомним, сегодня около 16:00 на территории бывшего завода в Дарницком районе произошел взрыв. На место происшествия сразу же прибыли все экстренные службы.

Недавно мы писали, что в Украинке произошел масштабный пожар в многоэтажке.

В результате пожара уничтожены четыре балкона и две комнаты в двух квартирах на шестом и седьмом этажах. Кроме того, повреждены четыре балкона на восьмом и девятом этажах. К счастью, жертв нет.

Также вечером 4 февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.