Кількість загиблих внаслідок вибуху у столиці зросла до чотирьох

У Києві зросла кількість жертв від вибуху на колишньому заводі
Внаслідок вибуху у Дарницькому районі столиці загинули чотири людини. Трагедія сталася на місці колишнього заводу.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
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Що відомо
Зазначається, що внаслідок вибуху загинуло чотири особи, ще п'ятьох — вдалося врятувати з-під завалів. Відомо, що один з поранених відмовився від госпіталізації.
"Зруйнована одноповерхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м. кв. Пожежа ліквідована. Продовжується робота важкої техніки по розбору завалів", — розповів начальник КМВА Сергій Попко.
За попередньою інформацією, причина вибуху став газовий балон.
Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 на території колишнього заводу у Дарницькому районі стався вибух. На місце події одразу ж прибули усі екстрені служби.
Нещодавно ми писали, що в Українці, сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці.
Внаслідок пожежі знищено чотири балкони та дві кімнати у двох квартирах на шостому та сьомому поверхах. Окрім того, пошкоджено чотири балкони на восьмому та дев’ятому поверхах. На щастя, жертв немає.
Також, ввечері 4 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.