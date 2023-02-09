Кількість загиблих внаслідок вибуху у столиці зросла до чотирьох

Кадри з місця події

Внаслідок вибуху у Дарницькому районі столиці загинули чотири людини. Трагедія сталася на місці колишнього заводу.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Що відомо

Зазначається, що внаслідок вибуху загинуло чотири особи, ще п'ятьох — вдалося врятувати з-під завалів. Відомо, що один з поранених відмовився від госпіталізації.

"Зруйнована одноповерхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 м. кв. Пожежа ліквідована. Продовжується робота важкої техніки по розбору завалів", — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, причина вибуху став газовий балон.

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 на території колишнього заводу у Дарницькому районі стався вибух. На місце події одразу ж прибули усі екстрені служби.

Нещодавно ми писали, що в Українці, сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці.

Внаслідок пожежі знищено чотири балкони та дві кімнати у двох квартирах на шостому та сьомому поверхах. Окрім того, пошкоджено чотири балкони на восьмому та дев’ятому поверхах. На щастя, жертв немає.

Також, ввечері 4 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.