В Киеве суд остановил застройку земли Института нейрохирургии

Участок, на котором хотели осуществить строительство ЖК в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве прокуратура через суд остановила строительство жилого комплекса. Оно планировалось на участке Института нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 13 мая.

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Строительство на участке Института нейрохирургии

"Благодаря усилиям Киевской городской прокуратуры Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительным инвестиционный договор, по которому земельный участок Института нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова Академии медицинских наук Украины передали под застройку", — говорится в сообщении.

Институт нейрохирургии заключил договор с частными компаниями, согласно которому на территории учреждения планировали возвести ЖК со встроенными помещениями и подземными паркингами.

Согласно договоренности, вся построенная недвижимость должна была перейти в собственность застройщика, тогда как Институт нейрохирургии, отказавшись от части своей земли в центре Киева, должен был получить шесть нейрохирургических операционных микроскопов.

Участок, на котором хотели осуществить строительство ЖК в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Отметим, что участок площадью 0, 673 га по ул. Владимира Турца (бывшая — Лермонтовская), 12 в городе Киеве, который подлежал застройке, входит в состав земельного участка площадью почти 5 га по ул. Платона Майбороды, 32 в городе Киеве, который находится в постоянном пользовании Института нейрохирургии и должен использоваться исключительно для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений медицинского учреждения", — сообщили в прокуратуре.

Таким образом, при вмешательстве прокуратуры удалось предотвратить незаконную застройку ЖК и отчуждение государственного земельного участка стоимостью почти 24 млн гривен.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, компания "Автострада", которая строит метро в Киеве, планирует в начале 2026 года начать бурение второго тоннеля от станции "Сырец" до будущей станции "Мостицкая".

Ранее в Киеве суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал снести гостинично-ресторанный комплекс, возведенный на берегу Днепра.