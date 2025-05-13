У Києві суд зупинив забудову землі Інституту нейрохірургії

Ділянка, на якій хотіли здійснити будівництво ЖК у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві прокуратура через суд зупинила будівництво житлового комплексу. Воно планувалося на ділянці Інституту нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Будівництво на ділянці Інституту нейрохірургії

"Завдяки зусиллям Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд визнав недійсним інвестиційний договір, за яким земельну ділянку Інституту нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України передали під забудову", — йдеться у повідомленні.

Інститут нейрохірургії уклав договір з приватними компаніями, згідно з яким на території установи планували звести ЖК із вбудованими приміщеннями та підземними паркінгами.

Згідно з домовленістю, уся збудована нерухомість мала перейти у власність забудовника, тоді як Інститут нейрохірургії, відмовившись від частини своєї землі в центрі Києва, мав отримати шість нейрохірургічних операційних мікроскопів.

Ділянка, на якій хотіли здійснити будівництво ЖК у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Зазначимо, що ділянка площею 0, 673 га по вул. Володимира Турця (колишня — Лермонтовська), 12 у місті Києві, що підлягала забудові, входить до складу земельної ділянки площею майже 5 га по вул. Платона Майбороди, 32 у місті Києві, яка перебуває в постійному користуванні Інституту нейрохірургії та має використовуватись виключно для експлуатації та обслуговування будівель та споруд медичної установи", — повідомили в прокуратурі.

Таким чином, за втручання прокуратури вдалося запобігти незаконній забудові ЖК та відчуженню державної земельної ділянки вартістю майже 24 млн гривень.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

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