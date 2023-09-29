В Киеве уволили директора ветбольницы из-за массовой гибели собак в Бородянке
Исполняющая обязанности директора коммунального предприятия (КП) "Киевской городской больницы ветеринарной медицины" Наталья Мазур была уволена. Ее обвиняют в бездействии из-за массовой гибели собак во время российской оккупации, живших в приюте в Бородянке Киевской области.
Об этом сообщил благотворительный фонд помощи бездомным животным "Хвостата BANDA".
Борьба за справедливость
"Этот день настал! В конце концов и.о. директора КГЛВМ Наталья Мазур — уволена. Более полутора лет наша команда "Хвостата Банда" боролась за справедливость. Мы потратили очень много времени и усилий, и поверьте, это было ой как не легко! Хотим поблагодарить всех фондов, организаций, приютов и зооволонтеров за поддержку и активное участие в этой борьбе", — написали в сообщении.
В фонде добавили, что такую трагедию должны запомнить и делать все, чтобы этого не произошло еще раз.
Что произошло
Во время российской оккупации в коммунальном приюте для животных в Бородянке от голода и жажды погибли 222 собаки из 485. Животные почти месяц были закрыты в клетках.
По этому факту было начато досудебное расследование по уголовному производству.
Ранее зоозащитники возмущались, что директор приюта в Бородянке Наталья Мазур до сих пор занимает должность. Ее обвиняют в гибели сотни животных.
Напомним, вечером 23 сентября в Киеве в районе Теремки горело известный приют для котов. Местная жительница считает, что причиной поджога могли быть неоднократные конфликты владелицы убежища с другими киевлянами.