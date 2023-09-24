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Пожежа у притулку для котів: киянка розповіла про конфлікти власниці з місцевими

24 вересня 2023 14:00
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Валерія Пержун
редактор
Пожежа у притулку для котів: киянка розповіла про конфлікти власниці з місцевими
Пожежа на місці притулку для котів. Фото: Facebook/Наталія Петрущенкова
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Ввечері, 23 вересня у Києві  в районі Теремки горів відомий притулок для котів. Місцева жителька вважає, що причиною підпалу могли бути неодноразові конфлікти власниці притулку з іншими киянами.

Про це вона розповіла у коментарі телеканалу "Ми Україна".  

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Що відомо про притулок для котів

Місцеві жителі вважають, що притулок названий "котохатою" на Теремках зумисно підпалили. У ньому проживали десятки тварин. Багато з них загинули під час пожежі. 

Тих, що вижили доправили до ветеренарів. Однак, із семи врятованих з вогню кошенят вижило лише одне. На місці пожежі малюків шукали не лише небайдужі кияни, а й їхні мами-кішки. 

Притулок для чотирилапих організувала  волонтерка Наталя Петрущенкова — на місці старої бойлерної. Жінка регулярно звітувала про покращення умов для тварин на своїй сторінці у Facebook

"Тут жінка облаштувала цей притулок. Тут одна родина цих котів, розмножувалися собі", — каже місцева жителька пані Надія. 

Усі охочі могли нагодувати та попіклуватися про котиків. Однак за словами пані Надії, хоча особисто їй тваринки не заважали, все ж через приблизно 50 котів у власниці притулку часто були конфлікти. 

"Я вважаю що вона безвідповідально віднеслась до цього. Вона конфліктувала чомусь з багатьма людьми. Крики були нескінченні. Кожного дян якість крики — з кимось вона сварилася. Вона наразила цих тварин на небезпеку", — вважає жінка. 

До того ж пані Надія каже, що Наталії Петрущенковій пропонували здати тварин в офіційний притулок,ще до того як тварин стало кілька десятків, однак вона відмовлялася.

Однак звинувачення у зумисному розведенні безпритульних котів волонтерка Наталя Петрущенкова відкидає.

"Досить багато моїх підопічних хвостиків по праву живуть у підвалах, комфортно себе почувають на вулиці, адже вони щодня нагодовані, доглянуті, проходять санобробку, старші стерилізовані, усі щеплені, у тому числі й від сказу", — запевняє волонтерка. 

Наталія Петрущенкова відкидає звинувачення
Скриншот повідомлення волонтерки Налії Петрущенкової

Нагадаємо, у Києві згорів відомий притулок для котів.

Також у Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у котохаті.

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