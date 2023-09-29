У Києві звільнили директорку ветлікарні через масову загибель собак у Бородянці

В.о. директора ветлікарні Наталія Мазур. Фото: the-village.com.ua

Виконувачка обов'язків директора комунального підприємства (КП) "Київської міської лікарні ветеринарної медицини" Наталія Мазур була звільнена. Її звинувачують у бездіяльності через масову загибель собак під час російської окупації, які жили в притулку в Бородянці, що на Київщині.

Про це повідомив благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам "Хвостата BANDA".

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Боротьба за справедливість

"Цей день настав! Врешті-решт в.о. директора КМЛВМ Наталію Мазур — звільнено. Більш ніж півтора року наша команда "Хвостата Банда" боролася за справедливість. Ми витратили дуже багато часу і зусиль, і повірте, це було ой як не легко! Хочемо подякувати всім фондам, організаціям, притулкам та зооволонтерам за підтримку та активну участь у цій боротьбі", — написали у повідомленні.

У фонді додали, що таку трагедію мають запам'ятати та робити все, аби цього не сталося ще раз.

Скриншот допису

Що сталося

Під час російської окупації у комунальному притулку для тварин у Бородянці від голоду та спраги загинуло 222 собаки з 485. Тварини майже місяць були зачинені у клітках.

За цим фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Раніше зоозахисники обурювалися, що директорка притулку у Бородянці Наталія Мазур досі обіймає посаду. Її звинувачують у загибелі сотні тварин.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня у Києві в районі Теремки горів відомий притулок для котів. Місцева жителька вважає, що причиною підпалу могли бути неодноразові конфлікти власниці притулку з іншими киянами.