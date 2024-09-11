Где и почему в Киеве 11 сентября ограничат движение

Дорога в Киеве. Фото иллюстративное: КГГА

В среду, 11 сентября, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причиной таких неудобств является проведение саммита Крымской платформы.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

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Скриншот сообщения Управления государственной охраны Украины

Что известно об ограничении движения в столице 11 сентября

Движение временно ограничат в центральной части Киева, а также в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах. Водителей просят учитывать эту информацию при перемещении по городу.

Также в ведомстве отметили, что согласно Закону Украины, Управление государственной охраны обеспечивает защиту главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом", — говорится в сообщении.

Также во время таких визитов могут действовать ограничения граждан: военнослужащие имеют право не допускать их на отдельные участки и объекты, требовать, чтобы они оставались на определенных местах.