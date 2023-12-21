В Киевгорстрое назначен новый руководитель — какой план работы

Киевгорстрой. Фото: Facebook/Киевгорстрой

Наблюдательный совет назначил нового председателя правления Киевгорстроя. Им стал Эдуард Шевченко, ранее занимавший должность вице-президента и члена правления компании.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Читайте также:

Новый план работы для Киевгорстроя

По словам Поворозника, решением совета был уволен бывший руководитель Игорь Кушнир. Он занимал этот пост в течение 12 лет. Шевченко был назначен исполняющим обязанности председателя правления.

Новому руководителю поручено разработать план выхода предприятия на стабильные показатели деятельности.

"Для этого исполняющий обязанности главы правления совместно с правлением должны разработать стратегический план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия и предоставить его для утверждения наблюдательному совету до 1 февраля 2024 года, а также наладить работу с инвесторами", — отметил Поворозник.

Напомним, руководитель ЧАО "Киевгорстрой" Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет управления компанией. Среди основных причин Кушнир назвал отсутствие поддержки со стороны чиновников и конфликт со столичными властями.

Мы также сообщали, что под Киевскую городскую государственную администрацию неоднократно выходили инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя. Они устраивали митинги и требовали возобновить строительство своих ЖК, ведь вложили деньги в застройку.