Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевгорстрое назначен новый руководитель — какой план работы arrow

В Киевгорстрое назначен новый руководитель — какой план работы

21 декабря 2023 08:52
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
В Киевгорстрое назначен новый руководитель — какой план работы
Киевгорстрой. Фото: Facebook/Киевгорстрой
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Наблюдательный совет назначил нового председателя правления Киевгорстроя. Им стал Эдуард Шевченко, ранее занимавший должность вице-президента и члена правления компании.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Читайте также:

Новый план работы для Киевгорстроя

По словам Поворозника, решением совета был уволен бывший руководитель Игорь Кушнир. Он занимал этот пост в течение 12 лет. Шевченко был назначен исполняющим обязанности председателя правления.

Новому руководителю поручено разработать план выхода предприятия на стабильные показатели деятельности.

"Для этого исполняющий обязанности главы правления совместно с правлением должны разработать стратегический план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия и предоставить его для утверждения наблюдательному совету до 1 февраля 2024 года, а также наладить работу с инвесторами", — отметил Поворозник.

Напомним, руководитель ЧАО "Киевгорстрой" Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет управления компанией. Среди основных причин Кушнир назвал отсутствие поддержки со стороны чиновников и конфликт со столичными властями.

Мы также сообщали, что под Киевскую городскую государственную администрацию неоднократно выходили инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя. Они устраивали митинги и требовали возобновить строительство своих ЖК, ведь вложили деньги в застройку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме