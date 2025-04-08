Бондаренко под угрозой отставки — Киевсовет будет голосовать

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Фото: УНИАН

Сегодняшнее заседание Киевского городского совета может стать одним из важнейших за последние годы — депутаты должны принять решение о прекращении полномочий секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. Депутат Андрей Витренко отмечает, что инициатива голосования исходит от самих депутатов, и она касается недоверия к секретарю Киевсовета, которого, по словам депутата, подозревают в причастности к коррупционным схемам.

Об этом Андрей Витренко заявил в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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"Я считаю, что сегодня голосование покажет, кто стоит на стороне киевлян, а кто стоит на стороне различных схематозников и аферистов, которые разграбляют город уже на протяжении многих десятков лет", — заявил Андрей Витренко.

Сам Витренко считает, что решение будет принято — независимо от его результата, но станет важным маркером для общества столицы.

На вопрос, есть ли уже потенциальные претенденты на должность секретаря Киевсовета, депутат ответил, что пока никто открыто не претендует на нее — ситуация еще не перешла в решение о кадрах ведь все ожидают политических решений.

Отдельное внимание Витренко обратил на поведение депутатов фракции "УДАР", которые, по его словам, ранее якобы получили указание не участвовать в голосовании.

"Сейчас мы увидим, каким образом они будут выходить. Потому что это Владимир Бондаренко, это член политической партии "УДАР", он председатель киевской городской ячейки. Это активная единица и активный член команды. Поэтому мы увидим, будет ли команда его защищать изо всех сил и защищать все то, в чем его подозревают. Или будет команда самоочищаться. Поживем — увидим. Я надеюсь, что все депутаты сегодня станут стороной на сторону Киева", — подытожил депутат Витренко.

Напомним, сегодня, 8 апреля, Киевсовет будет рассматривать решение об отставке с должности секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко.

Добавим, что источники сообщили Новини.LIVE, что мэр Киева Виталий Кличко может препятствовать процессу увольнения Бондаренко.