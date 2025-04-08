Київрада вирішує долю секретаря Володимира Бондаренка

Київрада розглядає звільнення секретаря Бондаренка
Київська міська рада у вівторок, 8 квітня, розглядає рішення про звільнення секретаря Володимира Бондаренка. Раніше нардеп сам написав заяву на відсторонення від посади.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.
Звільнення Бондаренка
Сьогодні на порядку денному позачергової сесії Київради дострокове припинення повноважень секретаря та заступника мера Володимира Бондаренка. Його звільнення ініціювала фракція "Слуга народу", а напередодні сам посадовець написав заяву про своє відсторонення.
За словами журналістки, аби почати розгляд потрібно було зібрати 40 голосів, тобто третини депутатів Київради. Один з ініціаторів питання депутат Андрій Вітренко у коментарі "Новини.LIVE" поділився, що сьогодні депутатам партії "Удар" заборонено голосувати.
Відомо, що засідання було призначено на 10 ранку, але станом на 10:20 сесія не була відкрита. В кулуарах зібралися журналісти, їх не пускають до залу.
Раніше джерела Новини.LIVE у Київраді повідомили, що мер Віталій Кличко хоче не допустити звільнення Бондаренка посади секретаря.
А речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі День.LIVE зазначив, що Київ має показати готовність боротися з корупцією, звільнивши Бондаренка. Відомо, що секретар фігурує у схемі з розкрадання землі у столиці.
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