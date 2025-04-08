Київрада вирішує долю секретаря Володимира Бондаренка

Секретар Київради Олександр Бондаренко. Фото: Вечірній Київ

Київська міська рада у вівторок, 8 квітня, розглядає рішення про звільнення секретаря Володимира Бондаренка. Раніше нардеп сам написав заяву на відсторонення від посади.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.

Реклама

Читайте також:

Звільнення Бондаренка

Сьогодні на порядку денному позачергової сесії Київради дострокове припинення повноважень секретаря та заступника мера Володимира Бондаренка. Його звільнення ініціювала фракція "Слуга народу", а напередодні сам посадовець написав заяву про своє відсторонення.

За словами журналістки, аби почати розгляд потрібно було зібрати 40 голосів, тобто третини депутатів Київради. Один з ініціаторів питання депутат Андрій Вітренко у коментарі "Новини.LIVE" поділився, що сьогодні депутатам партії "Удар" заборонено голосувати.

Відомо, що засідання було призначено на 10 ранку, але станом на 10:20 сесія не була відкрита. В кулуарах зібралися журналісти, їх не пускають до залу.

Раніше джерела Новини.LIVE у Київраді повідомили, що мер Віталій Кличко хоче не допустити звільнення Бондаренка посади секретаря.

А речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі День.LIVE зазначив, що Київ має показати готовність боротися з корупцією, звільнивши Бондаренка. Відомо, що секретар фігурує у схемі з розкрадання землі у столиці.