Кличко хоче не допустити звільнення Бондаренка — депутатів "Удару" можуть зачинити в окремій кімнаті на час голосування

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Київрада

Мер Києва Віталій Кличко хоче не допустити звільнення секретаря Київради Володимира Бондаренка. Він заборонив депутатам від фракції "Удар" брати участь у голосуванні.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у Київській міськраді.

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За інформацією джерел, Кличко заборонив депутатам від фракції "Удар" брати участь у голосуванні за відставку Бондаренка.

Більше того, Кличко розглядає можливість ізолювати "ударівців" в окремій кімнаті під час розгляду цього питання в сесійній залі. А тим, хто порушить заборону, погрожують навіть позбавленням мандата.

Нагадаємо, 3 квітня засідання Київради особисто провів мер столиці Віталій Кличко. Це сталося через тимчасове усунення секретаря ради Володимира Бондаренка, який проходить як свідок у справі "Чисте місто". Його відсторонили після журналістського розслідування.

На сесії депутати вимагали винести на голосування питання про відставку секретаря Бондаренка на найближчому пленарному засіданні.

Тоді ж депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко розкритикував засідання Київської міської ради і заявив, що Кличка погано підготували до сесії.

А про те, що відбувалося на сесії Київради 3 квітня, можна почитати у матеріалі Новини.LIVE.