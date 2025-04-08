Бондаренко під загрозою відставки — Київрада буде голосувати

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Фото: УНІАН

Сьогоднішнє засідання Київської міської ради може стати одним із найважливіших за останні роки — депутати мають ухвалити рішення щодо припинення повноважень секретаря Київради Володимира Бондаренка. Депутат Андрій Вітренко зазначає, що ініціатива голосування виходить від самих депутатів, і вона стосується недовіри до секретаря Київради, якого, за словами депутата, підозрюють у причетності до корупційних схем.

Про це Андрій Вітренко заявив в коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

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"Я вважаю, що сьогодні голосування покаже, хто стоїть на боці киян, а хто стоїть на боці різних схематозників та оборудчиків, які розграбовують місто вже протягом багатьох десятків років", — заявив Андрій Вітренко.

Сам Вітренко вважає, що рішення буде ухвалене — незалежно від його результату, але стане важливим маркером для громади столиці.

На запитання, чи є вже потенційні претенденти на посаду секретаря Київради, депутат відповів, що наразі ніхто відкрито не претендує на неї — ситуація ще не перейшла у вирішування про кадри адже всі очікують на політичні рішення.

Окрему увагу Вітренко звернув на поведінку депутатів фракції "УДАР", які, за його словами, раніше нібито отримали вказівку не брати участі у голосуванні.

"Зараз ми побачимо, яким чином вони будуть виходити. Тому що це Володимир Бондаренко, це член політичної партії "УДАР", він голова київського міського осередку. Це активна одиниця і активний член команди. Тому ми побачимо, чи буде команда його захищати з усіх сил і захищати все те, в чому його підозрюють. Або буде команда самоочищуватися. Поживемо – побачимо. Я сподіваюся, що всі депутати сьогодні стануть стороною на бік Києва", — підсумував депутат Вітренко.

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, Київрада розглядатиме рішення про відставку з посади секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка.

Додамо, що джерела повідомили Новини.LIVE, що мер Києва Віталій Кличко може перешкоджати процесу звільнення Бондаренка.