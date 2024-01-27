В Киевсовете хотят прекратить все строительные работы у аварийного участка метро

Киевское метро Фото: Киевсовет

Строительные работы возле аварийного участка метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демковская" могут быть прекращены. Соответствующее намерение инициирует Временная контрольная комиссия Киевского горсовета.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Тарас Козак в Сети.

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Ремонт между станциями "Лыбидская" и "Демковская"

Он рассказал, что ремонтные работы предусматривают замену бетонного тоннеля на участке 27 м. Кроме того, речь идет о его усилении благодаря химическому укреплению грунта снаружи и установке металлического каркаса внутри тоннеля.

"Сейчас укрепляют поверхность места аварии для дальнейшей работы тяжелой техники. Планируется также вырыть котлован и осуществить дополнительные экспертизы почвы", — говорится в сообщении.

Возобновление эксплуатации участка линии планируется на начало июня.

"Смета ремонтных работ пока неизвестна, ее будут принимать после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет произведен ремонт", — пояснил депутат.

Отмечается, что причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" есть некачественное проектирование и строительство участка.

Накануне депутат Киевсовета Виктория Пташник рассказала, что гарантийный срок от подрядчика на поврежденный тоннель в киевском метро составлял один год. По ее словам, с этим нужно разобраться, ведь на такие объекты была слишком короткая гарантия.

Добавим, комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", сделала предварительные выводы. Члены комиссии сегодня, 26 января, спустились в тоннель, осмотрели все внутри и вышли на площадку извне.