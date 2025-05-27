В Киевсовете депутаты сорвали заседание бюджетной комиссии

В Киевсовете не выделили средства на ВСУ из-за отсутствия кворума
В Киевсовете сорвалось очередное заседание бюджетной комиссии из-за отсутствия кворума. Отдельные депутаты от партии мэра Киева Виталия Кличко, несмотря на предварительно подтвержденное участие, так и не явились на заседание, чем заблокировали рассмотрение более 100 депутатских обращений.
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета IX созыва Андрей Витренко.
Киевсовет не принял распределение бюджета на ВСУ и незащищенные слои населения
По словам Андрея Витренко, сегодня, 27 мая, на рассмотрение должны были вынести вопрос перераспределения бюджетных средств на поддержку Вооруженных сил Украины, а также социальные программы для малообеспеченных категорий населения. Речь идет о финансировании на миллионы гривен.
"Депутаты Киевского горсовета в очередной раз проявили свою безответственность, не явившись на заседание бюджетной комиссии. Из-за этого не было рассмотрено более 100 депутатских обращений о перераспределении средств на помощь Вооруженным Силам Украины и социально незащищенным слоям населения на миллионы гривен", - сообщил Витренко.
Бюджетная комиссия Киевсовета отвечает за согласование изменений в распределении финансовых ресурсов столицы, в частности в условиях военного положения, когда особое внимание уделяется поддержке армии и уязвимых граждан.
Напомним, в Киеве назначили новых руководителей районных администраций.
Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что хочет вернуть полномочия городскому совету распоряжаться ремонтом аварийного моста Патона.
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