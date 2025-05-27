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В Киевсовете не выделили средства на ВСУ из-за отсутствия кворума

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Дата публикации 27 мая 2025 13:12
В Киевсовете депутаты сорвали заседание бюджетной комиссии
Киевсовет. Фото иллюстративное архивное: Вечерний Киев

В Киевсовете сорвалось очередное заседание бюджетной комиссии из-за отсутствия кворума. Отдельные депутаты от партии мэра Киева Виталия Кличко, несмотря на предварительно подтвержденное участие, так и не явились на заседание, чем заблокировали рассмотрение более 100 депутатских обращений.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета IX созыва Андрей Витренко.

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По словам Андрея Витренко, сегодня, 27 мая, на рассмотрение должны были вынести вопрос перераспределения бюджетных средств на поддержку Вооруженных сил Украины, а также социальные программы для малообеспеченных категорий населения. Речь идет о финансировании на миллионы гривен.

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Сообщение Андрея Витренко. Фото: скриншот

"Депутаты Киевского горсовета в очередной раз проявили свою безответственность, не явившись на заседание бюджетной комиссии. Из-за этого не было рассмотрено более 100 депутатских обращений о перераспределении средств на помощь Вооруженным Силам Украины и социально незащищенным слоям населения на миллионы гривен", - сообщил Витренко.

Бюджетная комиссия Киевсовета отвечает за согласование изменений в распределении финансовых ресурсов столицы, в частности в условиях военного положения, когда особое внимание уделяется поддержке армии и уязвимых граждан.

Напомним, в Киеве назначили новых руководителей районных администраций.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что хочет вернуть полномочия городскому совету распоряжаться ремонтом аварийного моста Патона.

Киев деньги местные депутаты Киевсовет голосование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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