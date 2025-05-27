У Київраді депутати зірвали засідання бюджетної комісії

Київрада. Фото ілюстративне архівне: Вечірній Київ

У Київраді зірвалося чергове засідання бюджетної комісії через відсутність кворуму. Окремі депутати від партії мера Києва Віталія Кличка, попри попередньо підтверджену участь, так і не з’явилися на засідання, чим заблокували розгляд понад 100 депутатських звернень.

Про це повідомив Депутат Київської міської ради IX скликання Андрій Вітренко.

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За словами Андрія Вітренка, сьогодні, 27 травня, на розгляд мали винести питання перерозподілу бюджетних коштів на підтримку Збройних сил України, а також соціальні програми для малозабезпечених категорій населення. Йдеться про фінансування на мільйони гривень.

Повідомлення Андрія Вітренка. Фото: скриншот

"Депутати Київської міськради вкотре проявили свою безвідповідальність, не з'явившись на засідання бюджетної комісії. Через це не було розглянуто більше 100 депутатських звернень щодо перерозподілу коштів на допомогу Збройним Силам України та соціально незахищеним верствам населення на мільйони гривень", — повідомив Вітренко.

Бюджетна комісія Київради відповідає за погодження змін у розподілі фінансових ресурсів столиці, зокрема в умовах воєнного стану, коли особлива увага приділяється підтримці армії та вразливих громадян.

Нагадаємо, у Києві призначили нових очільників районних адміністрацій.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що хоче повернути повноваження міській раді розпоряджатися ремонтом аварійного мосту Патона.