Бюджет Киева на 2025 год — куда власти потратят деньги

Депутат Киевсовета Андрей Витренко. Фото: КГС

Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что приоритетом для расходов местного бюджета должна быть помощь для Вооруженных сил Украины. По его словам, Киев ведет себя не как воюющая столица, а как город, который уже победил.

Об этом Андрей Витренко сообщил в Telegram.

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Витренко отметил, что средства из бюджета Киева в 2025 году должны идти на:

финансирование критической инфраструктуры,

обеспечение жильем переселенцев,

достойную оплаты труда учителям и врачам,

укрепление обороноспособности города.

По его словам, деньги города не должны направляться на модульные домики в парке "Наталка", покупку двух лодок Grand Nautilus и другие сомнительные расходы.

"Я постоянно подчеркиваю: приоритет — это Вооруженные силы Украины. В городе с бюджетом 110 миллиардов гривен тратить на армию только 6 миллиардов и еще и хвастаться этим — абсолютно неуместно", — считает депутат.

Кроме того, Андрей Витренко заявил, что сейчас Киев ведет себя не как воюющая столица, а как город, который уже победил, ведь приоритеты по обороне уже сместились на декоративность.

"Правки в бюджет необходимы. И на ближайшей сессии Киевсовета мы увидим: кто из депутатов действительно болеет за оборону, а кто — за парки и скверы", — подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее Витренко заявил, что Киев выделил меньше всего средств на поддержку Сил обороны. По его словам, есть города с меньшими бюджетами, которые больше помогают армии.

Кроме того, депутат высказался о прозрачности бюджета Киева. Он считает, что если каждый киевлянин может посмотреть смету бюджета столицы онлайн, это не делает бюджет действенным.