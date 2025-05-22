Бюджет Києва на 2025 рік — куди влада витратить гроші

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: КМР

Депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що пріоритетом для витрат місцевого бюджету має бути допомога для Збройних сил України. За його словами, Київ поводиться не як столиця, що воює, а як місто, яке вже перемогло.

Про це Андрій Вітренко повідомив в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Куди спрямують кошти з бюджету Києва

Вітренко наголосив, що кошти з бюджету Києва у 2025 році мають йти на:

фінансування критичної інфраструктури,

забезпечення житлом переселенців,

гідну оплати праці вчителям і лікарям,

зміцнення обороноздатності міста.

За його словами, гроші міста не повинні спрямовуватись на модульні будиночки в парку "Наталка", купівлю двох човнів Grand Nautilus та інші сумнівні витрати.

"Я постійно наголошую: пріоритет — це Збройні сили України. У місті з бюджетом 110 мільярдів гривень витрачати на армію лише 6 мільярдів і ще й хизуватися цим — абсолютно недоречно", — вважає депутат.

Крім того, Андрій Вітренко заявив, що зараз Київ поводиться не як столиця, що воює, а як місто, яке вже перемогло, адже пріоритети з оборони вже змістились на декоративність.

"Правки до бюджету необхідні. І на найближчій сесії Київради ми побачимо: хто з депутатів справді вболіває за оборону, а хто — за парки та сквери", — підкреслив Вітренко.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що Київ виділив найменше коштів на підтримку Сил оборони. За його словами, є міста з меншими бюджетами, які більше допомагають армії.

Крім того, депутат висловився про прозорість бюджету Києва. Він вважає, що, якщо кожен киянин може подивитись кошторис бюджету столиці онлайн, це не робить бюджет дієвим.