Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский оценил работу ВСУ на фронте и назвал потери РФ
Главная Киев В Киевсовете предлагают антикоррупционные правила раздела земли

В Киевсовете предлагают антикоррупционные правила раздела земли

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 21:31
В Киевсовете предлагают антикоррупционные правила распределения земли
Виктория Пташник. Фото: Facebook Виктории Пташник

В Киевсовете предложили новые антикоррупционные правила распределения земельных участков. Именно они должны сделать процесс максимально прозрачным.

Об этом сообщила депутат Виктория Пташник в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как сделать распределение участков прозрачным

По ее словам, вместе с коллегой Дмитрием Белоцерковцем они подали обновленный проект документа, над которым работали с декабря прошлого года. При подготовке учитывали все предложения — от общественного совета до НАБУ.

"Мы хотим сделать порядок распоряжения земельными участками прозрачным: чтобы никто не торговал очередностью, а заявления рассматривались по очереди, по дате регистрации", — отметила Пташник.

По ее словам, предлагается создать открытый реестр земельных дел вроде системы "Прозорро", чтобы все могли видеть, на какой стадии находится их дело

Депутат добавила, что новые правила предусматривают механизмы защиты от так называемых "туалетных схем" и незаконных застроек, имеющие целью обеспечить законность и контроль на каждом этапе.

Напомним, что ранее Виктория Пташник заявила, что земельная комиссия Киврады, заседание которой сегодня сорвалось, не имеет права заседать после производства НАБУ под названием "Чистый город".

А также заседание земельной комиссии сегодня, 8 октября, не состоялось из-за отсутствия ее председателя Михаила Терентьева и его заместителей.

Киев земля Киевсовет Киевсовет столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации