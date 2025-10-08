В Киевсовете предлагают антикоррупционные правила распределения земли

Виктория Пташник. Фото: Facebook Виктории Пташник

В Киевсовете предложили новые антикоррупционные правила распределения земельных участков. Именно они должны сделать процесс максимально прозрачным.

Об этом сообщила депутат Виктория Пташник в комментарии Новини.LIVE.

Как сделать распределение участков прозрачным

По ее словам, вместе с коллегой Дмитрием Белоцерковцем они подали обновленный проект документа, над которым работали с декабря прошлого года. При подготовке учитывали все предложения — от общественного совета до НАБУ.

"Мы хотим сделать порядок распоряжения земельными участками прозрачным: чтобы никто не торговал очередностью, а заявления рассматривались по очереди, по дате регистрации", — отметила Пташник.

По ее словам, предлагается создать открытый реестр земельных дел вроде системы "Прозорро", чтобы все могли видеть, на какой стадии находится их дело

Депутат добавила, что новые правила предусматривают механизмы защиты от так называемых "туалетных схем" и незаконных застроек, имеющие целью обеспечить законность и контроль на каждом этапе.

Напомним, что ранее Виктория Пташник заявила, что земельная комиссия Киврады, заседание которой сегодня сорвалось, не имеет права заседать после производства НАБУ под названием "Чистый город".

А также заседание земельной комиссии сегодня, 8 октября, не состоялось из-за отсутствия ее председателя Михаила Терентьева и его заместителей.