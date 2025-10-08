Видео
Україна
Заседание земельной комиссии Киевсовета сорвалось — какая причина

Заседание земельной комиссии Киевсовета сорвалось — какая причина

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 18:30
Заседание земельной комиссии Киевсовета сорвалось - какая причина
Заседание Киевсовета. Фото: Новости.LIVE

В среду, 8 октября, в Киеве сорвалось заседание земельной комиссии Киевсовета. Причиной стало отсутствие ее председателя Михаила Терентьева, который сейчас фигурирует в деле "Чисте місто", а также его заместителей.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий.

Читайте также:

Заседание Киевсовета не состоялось

Депутаты получили предупреждение об отмене заседания, однако об этом не сообщили гражданам, которые пришли, чтобы обсудить свои вопросы.

На заседание все же пришли несколько депутатов — Елена Марченко, Владимир Кравец, Юрий Зубко и Анатолий Шаповал. Они пробыли в сессионном зале всего несколько минут и после этого покинули заседание.

Напомним, что вчера в Киеве разгорелся новый скандал вокруг деятельности земельной комиссии городского совета. Председателю комиссии по вопросам земельных отношений Михаилу Терентьеву, которому еще в феврале было объявлено подозрение в причастности к земельным схемам, позволили вернуться к выполнению своих обязанностей.

Стоит отметить, что "Чисте місто" — это совместная операция НАБУ и САП, в результате которой разоблачили масштабную схему земельной коррупции в Киевсовете. К ней были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют организатором схемы, заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также другие должностные лица КГГА.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
