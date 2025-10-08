Заседание земельной комиссии Киевсовета сорвалось — какая причина

Заседание Киевсовета. Фото: Новости.LIVE

В среду, 8 октября, в Киеве сорвалось заседание земельной комиссии Киевсовета. Причиной стало отсутствие ее председателя Михаила Терентьева, который сейчас фигурирует в деле "Чисте місто", а также его заместителей.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий.

Заседание Киевсовета не состоялось

Депутаты получили предупреждение об отмене заседания, однако об этом не сообщили гражданам, которые пришли, чтобы обсудить свои вопросы.

На заседание все же пришли несколько депутатов — Елена Марченко, Владимир Кравец, Юрий Зубко и Анатолий Шаповал. Они пробыли в сессионном зале всего несколько минут и после этого покинули заседание.

Напомним, что вчера в Киеве разгорелся новый скандал вокруг деятельности земельной комиссии городского совета. Председателю комиссии по вопросам земельных отношений Михаилу Терентьеву, которому еще в феврале было объявлено подозрение в причастности к земельным схемам, позволили вернуться к выполнению своих обязанностей.

Стоит отметить, что "Чисте місто" — это совместная операция НАБУ и САП, в результате которой разоблачили масштабную схему земельной коррупции в Киевсовете. К ней были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют организатором схемы, заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также другие должностные лица КГГА.