У Київраді пропонують антикорупційні правила розподілу землі

Вікторія Пташник. Фото: Facebook Вікторії Пташник

У Київраді запропонували нові антикорупційні правила розподілу земельних ділянок. Саме вони мають зробити процес максимально прозорим.

Про це повідомила депутатка Вікторія Пташник у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як зробити розподіл ділянок прозорим

За її словами, разом із колегою Дмитром Білоцерковцем вони подали оновлений проєкт документу, над яким працювали з грудня минулого року. Під час підготовки враховували всі пропозиції — від громадської ради до НАБУ.

"Ми хочемо зробити порядок розпорядження земельними ділянками прозорим: щоб ніхто не торгував черговістю, а заяви розглядалися по черзі, за датою реєстрації", — зазначила Пташник.

За її словами, пропонується створити відкритий реєстр земельних справ на зразок системи "Прозорро", щоб усі могли бачити, на якій стадії перебуває їхня справа

Депутатка додала, що нові правила передбачають механізми захисту від так званих "туалетних схем" і незаконних забудов, що мають на меті забезпечити законність і контроль на кожному етапі.

Нагадаємо, що раніше Вікторія Пташник заявила, що земельна комісія Кивради, засідання котрої сьогодні зірвалося, не має права засідати після провадження НАБУ під назвою "Чисте місто".

А також засідання земельної комісії сьогодні, 8 жовтня, не відбулося через відсутність її голови Михайла Терентьєва та його заступників.