Сколько на самом деле стоит поездка в метро — данные Тараса Козака

В Киевсовете раскрыли, сколько реально стоит поездка в метро
Себестоимость одной поездки в киевском метро составляет не менее одного евро. Содержание инфраструктуры столичного метрополитена и системы оплаты проезда обходится городу чрезвычайно дорого.
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Тарас Козак в эфире программы "Київський час".
Сколько на самом деле стоит поездка в метро
В то же время, действующий тариф в 8 гривен является популистским и не отражает реальных затрат.
"Если бы все это перевести на рыночные цены или ввести государственную дотацию для определенных категорий граждан — пенсионеров, военных, — тогда стоимость одной поездки могла бы составлять около 30 гривен. Это та сумма, которая позволила бы метро не только функционировать, но и инвестировать в развитие — замену поездов, ремонт вагонов и улучшение условий работы", — подчеркнул Козак.
Он также подчеркнул, что заниженный тариф тормозит модернизацию метрополитена и создает финансовое давление на городской бюджет.
