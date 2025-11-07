Сколько на самом деле стоит поездка в метро — данные Тараса Козака

Метро в Киеве. Фото: КП "Киевский метрополитен"/Facebook

Себестоимость одной поездки в киевском метро составляет не менее одного евро. Содержание инфраструктуры столичного метрополитена и системы оплаты проезда обходится городу чрезвычайно дорого.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Тарас Козак в эфире программы "Київський час".

Сколько на самом деле стоит поездка в метро

В то же время, действующий тариф в 8 гривен является популистским и не отражает реальных затрат.

"Если бы все это перевести на рыночные цены или ввести государственную дотацию для определенных категорий граждан — пенсионеров, военных, — тогда стоимость одной поездки могла бы составлять около 30 гривен. Это та сумма, которая позволила бы метро не только функционировать, но и инвестировать в развитие — замену поездов, ремонт вагонов и улучшение условий работы", — подчеркнул Козак.

Он также подчеркнул, что заниженный тариф тормозит модернизацию метрополитена и создает финансовое давление на городской бюджет.

