Головна Київ У Київраді розкрили, скільки насправді коштує поїздка у метро

У Київраді розкрили, скільки насправді коштує поїздка у метро

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 21:55
Оновлено: 22:56
Скільки насправді коштує поїздка у метро — дані Тараса Козака
Метро у Києві. Фото: КП "Київський метрополітен"/Facebook

Собівартість однієї поїздки у київському метро становить не менше одного євро. Утримання інфраструктури столичного метрополітену та системи оплати проїзду обходиться місту надзвичайно дорого.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Тарас Козак в ефірі програми "Київський час".

Скільки насправді коштує поїздка у метро

Водночас, чинний тариф у 8 гривень є популістичним і не відображає реальних витрат.

"Якби все це перевести на ринкові ціни або запровадити державну дотацію для певних категорій громадян — пенсіонерів, військових, — тоді вартість однієї поїздки могла б становити близько 30 гривень. Це та сума, яка дозволила б метро не лише функціонувати, а й інвестувати у розвиток — заміну потягів, ремонт вагонів та покращення умов роботи", — наголосив Козак.

Він також підкреслив, що занижений тариф гальмує модернізацію метрополітену та створює фінансовий тиск на міський бюджет.

Раніше ми інформували, коли буде рішення щодо курсування поїздів метро під час повітряних тривог у Києві.

Також ми повідомляли, що необхідно для запуску руху поїздів метро під час повітряних тривог.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
