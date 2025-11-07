Скільки насправді коштує поїздка у метро — дані Тараса Козака

Метро у Києві. Фото: КП "Київський метрополітен"/Facebook

Собівартість однієї поїздки у київському метро становить не менше одного євро. Утримання інфраструктури столичного метрополітену та системи оплати проїзду обходиться місту надзвичайно дорого.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Тарас Козак в ефірі програми "Київський час".

Скільки насправді коштує поїздка у метро

Водночас, чинний тариф у 8 гривень є популістичним і не відображає реальних витрат.

"Якби все це перевести на ринкові ціни або запровадити державну дотацію для певних категорій громадян — пенсіонерів, військових, — тоді вартість однієї поїздки могла б становити близько 30 гривень. Це та сума, яка дозволила б метро не лише функціонувати, а й інвестувати у розвиток — заміну потягів, ремонт вагонів та покращення умов роботи", — наголосив Козак.

Він також підкреслив, що занижений тариф гальмує модернізацію метрополітену та створює фінансовий тиск на міський бюджет.

