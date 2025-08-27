Видео
Кто тормозит строительство укрытий в столице, — глава КГВА

Кто тормозит строительство укрытий в столице, — глава КГВА

Дата публикации 27 августа 2025 20:49
Глава КГВА раскритиковал работу Кличко по укрытиям
Председатель КГВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко

В Киеве до сих пор сохраняется критическая нехватка защитных сооружений, и в отдельных районах укрытия покрывают лишь часть населения. Средства на их обустройство распределяются кулуарно, без целостной стратегии, утверждает глава КГГА Тимур Ткаченко.

Об этом он заявил в интервью Mind UA.

Читайте также:

Проблемы с укрытиями в столице

Председатель КГВА отметил, что особенно сложная ситуация наблюдается в Деснянском районе. Там укрытия способны обеспечить лишь 40% жителей, а некоторые из них расположены в полутора километрах от жилых домов. Такая удаленность, по словам Ткаченко, недопустима, ведь ставит под угрозу жизни людей в случае обстрелов.

"Если говорить откровенно, такие решения принимаются кулуарно — кто-то решил, что на укрытие следует потратить полмиллиарда, миллиард или два. А должна быть целостная стратегия, на которую можно опираться. И субъектом ее создания должен быть профильный департамент, который подчиняется Виталию Кличко", — отметил Ткаченко.

Для исправления ситуации Ткаченко предлагает строить новые укрытия или переоборудовать существующие помещения. Но для этого нужно финансирование, которое выделяет Киевсовет и распределяет КГГА. По словам чиновника, сейчас профильный департамент не представил четкого плана и постоянно отчитывается о невозможности закупки модульных укрытий.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о возможном сокращении комендантского часа в столице и обновлении системы пропусков.

Ранее мы также информировали, что Тимур Ткаченко сообщил: вскоре в столице начнут действовать новые правила для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и других средствах, и будут определены специальные зоны для отдыха на воде.

Виталий Кличко Киев КГГА укрытия Тимур Ткаченко
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
