Отставка Кличко — в Киевсовете зарегистрировали проект

В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке Кличко
Депутат Киевсовета Андрей Витренко подал проект решения о выражении недоверия городскому голове Виталию Кличко. Его поддерживает почти весь депутатский корпус.
Об этом Андрей Витренко сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык 9 октября.
Пойдет ли Кличко в отставку
Витренко рассказал, что в Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке Кличко. По его словам, он проект решения о выражении недоверия городскому голове.
"Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус", — сказал депутат.
Он также прокомментировал проект строительства метро на Троещину. По его словам, впервые за историю Киевсовета бюджетная комиссия не была привлечена к обсуждению решения, позволяющего привлекать кредиты под этот проект.
"Такие вопросы не могут решаться кулуарно. Это позор, когда профильная комиссия даже не видела документов и не имела возможности обсудить финансирование", — подчеркнул Витренко.
Напомним, ранее Андрей Витренко ответил, кто возглавит Киевсовет после отставки Кличко. Он пояснил, что взять на себя полномочия городского головы должен секретарь городского совета, но с этим тоже есть проблемы.
Также депутат раскритиковал Кличко из-за транспортного кризиса в Киеве. Витренко считает, что в столице полностью отсутствует стратегия, которая бы улучшила ситуацию с ремонтом дорог.
