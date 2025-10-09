Видео
Главная Киев В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке Кличко

В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке Кличко

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 18:46
Отставка Кличко — в Киевсовете зарегистрировали проект
Виталий Кличко в Киевсовете. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Депутат Киевсовета Андрей Витренко подал проект решения о выражении недоверия городскому голове Виталию Кличко. Его поддерживает почти весь депутатский корпус.

Об этом Андрей Витренко сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык 9 октября.

Пойдет ли Кличко в отставку

Витренко рассказал, что в Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке Кличко. По его словам, он проект решения о выражении недоверия городскому голове.

"Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус", — сказал депутат.

Он также прокомментировал проект строительства метро на Троещину. По его словам, впервые за историю Киевсовета бюджетная комиссия не была привлечена к обсуждению решения, позволяющего привлекать кредиты под этот проект.

"Такие вопросы не могут решаться кулуарно. Это позор, когда профильная комиссия даже не видела документов и не имела возможности обсудить финансирование", — подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее Андрей Витренко ответил, кто возглавит Киевсовет после отставки Кличко. Он пояснил, что взять на себя полномочия городского головы должен секретарь городского совета, но с этим тоже есть проблемы.

Также депутат раскритиковал Кличко из-за транспортного кризиса в Киеве. Витренко считает, что в столице полностью отсутствует стратегия, которая бы улучшила ситуацию с ремонтом дорог.

Виталий Кличко Киев местные депутаты Киевсовет отставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
