Главная Киев Депутат ответил, кто возглавит Киевсовет после отставки Кличко

Депутат ответил, кто возглавит Киевсовет после отставки Кличко

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 11:29
Голосование за отставку Кличко — кто может его заменить
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко объяснил дальнейшие действия Киевсовета в случае отстранения от работы городского головы Виталия Кличко. Чиновник ответил, кто должен занять место мэра, если депутаты поддержат предложение о его отставке.

Об этом он рассказал в эфире "Київського часу".

Кто заменит Кличко после отставки

По словам Витренко, депутаты вполне могут проголосовать за отстранение Кличко от обязанностей городского головы. Для этого они должны провести тайное голосование.

"Нам не верили, что мы сможем проголосовать объявление недоверия Поворознику, нам не верят и сегодня. Но это же тайное голосование, поэтому все может произойти", — сказал депутат.

В случае, если решение соберет большинство голосов, взять на себя полномочия городского головы должен секретарь городского совета. А так, как в Киеве сейчас это вакантная должность, то депутаты должны провести еще одно голосование.

"Есть большой список кандидатов. Совет будет определяться путем тайного голосования. Это и есть демократия, голосование, а не единоличное решение", — добавил Витренко.

Напомним, Андрей Витренко раскритиковал Виталия Кличко из-за транспортного кризиса в столице и отсутствия надлежащего руководства.

А также депутат заявил, что транспорт стал коррупционной схемой в Киеве.

