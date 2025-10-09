Відео
Головна Київ У Київраді зареєстрували проєкт рішення про відставку Кличка

У Київраді зареєстрували проєкт рішення про відставку Кличка

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 18:46
Відставка Кличка — у Київраді зареєстрували проєкт
Віталій Кличко у Київраді. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Депутат Київради Андрій Вітренко подав проєкт рішення про висловлення недовіри міському голові Віталію Кличку. Його підтримує майже весь депутатський корпус.

Про це Андрій Вітренко повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик 9 жовтня. 

Читайте також:

Чи піде Кличко у відставку

Вітренко розповів, що у Київраді зареєстрували проєкт рішення про відставку Кличка. За його словами, він проєкт рішення про висловлення недовіри міському голові.

"Це рішення не одноосібне, а результат роботи великої коаліції депутатських фракцій. Його підтримує майже весь депутатський корпус", — сказав депутат. 

Він також прокоментував проєкт будівництва метро на Троєщину. За його словами, вперше за історію Київради бюджетна комісія не була залучена до обговорення рішення, що дозволяє залучати кредити під цей проєкт.

"Такі питання не можуть вирішуватись кулуарно. Це ганьба, коли профільна комісія навіть не бачила документів і не мала змоги обговорити фінансування", — наголосив Вітренко. 

Нагадаємо, раніше Андрій Вітренко відповів, хто очолить Київраду після відставки Кличка. Він пояснив, що взяти на себе повноваження міського голови має секретар міської ради, але з цим теж є проблеми. 

Також депутат розкритикував Кличка через транспортну кризу в Києві. Вітренко вважає, що у столиці повністю відсутня стратегія, яка б покращила ситуацію із ремонтом доріг. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
