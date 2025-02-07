Обыски в КГГА 7 февраля — реакция Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В помещении Киевской городской государственной администрации в пятницу, 7 февраля, проводят обыски, которые касаются преступной организации, причастной к земельной коррупции. Власти столицы сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют все необходимые документы.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА и мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Обыски в КГГА 7 февраля

В КГГА рассказали, что правоохранители проводят обыски на основании постановления Печерского районного суда Киева от 28 января 2025 года.

"Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования и касаются возможных злоупотреблений должностных лиц, связанных с отчуждением имущества территориальной громады города Киева еще в 2009 году", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что представители КГГА предоставляют все необходимые имеющиеся документы и всесторонне способствуют правоохранительным органам в проведении процессуальных действий.

Реакция Кличко на обыски

Мэр Киева заявил, что столичная власть заинтересована в установлении правды и рассчитывает на объективное и беспристрастное расследование. По его словам, если обнародованные факты будут доказаны в суде, то сразу будут соответствующие управленческие решения.

"Отмечу, что решения по земельным вопросам, о которых сегодня идет речь, принимали согласно регламенту и их поддерживали представители всех фракций (политических сил) Киевсовета — и при рассмотрении на комиссиях, и в сессионном зале", — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что бороться с коррупцией безусловно нужно, ведь сегодня — это один из ключевых вызовов для страны. Городской голова также считает, что эта борьба "должна быть эффективной и прозрачной" абсолютно на всех уровнях и звеньях государственного управления и освещаться так же широко медийно, как о Киеве.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, 6 февраля НАБУ начало масштабную операцию по разоблачению коррупции в Киевсовете. Она касается разоблачения преступной организации, причастной к земельной коррупции.

В частности, обыски провели у экс-депутата Киевсовета и соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого.