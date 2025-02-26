Вражеский дрон уничтожил дом профессора Павла Иванчева в Киевской области

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 26 февраля российские войска совершили очередную атаку на Киевщину, нанеся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Один из дронов попал в частный дом в селе Крюковщина Бучанского района, который принадлежал заведующему кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессору Павлу Иванчову.

Об этом сообщила пресс-служба Национального медицинского университета.

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По словам очевидцев, беспилотник попал непосредственно в спальню, где находились Павел Иванчев и его жена, телеведущая Татьяна Иванчева. Пламя мгновенно охватило здание, соседи пытались спасти людей, но из-за интенсивности пожара это было невозможно.

Пожар в доме от попадания дрона. Фото: Нацполиция

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В разрушенном здании было найдено тело погибшего, которое направили на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения личности.

"Как нам стало известно из информации соседей, вероятно, в момент попадания Павел Иванчев находился дома вместе с женой Татьяной. Спасатели ликвидировали пожар, на месте происшествия продолжаются оперативные следственные действия, продолжают работать соответствующие службы.

По данным спасателей, на месте пожара обнаружено тело погибшего. Найденное в доме профессора Иванчева тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для подтверждения личности",- сообщили в пресс-службе университета.

Полиция обследует сгоревший дом. Фото: Нацполиция

Поврежденные дома в результате атаки дрона. Фото: Нацполиция

В результате атаки в Бучанском районе пострадали несколько частных домов, выбиты окна в жилых многоэтажках, уничтожены гаражные помещения, разрушены три автомобиля, еще восемь получили значительные повреждения.

Кто такой Павел Иванчев

Павел Иванчев. Фото: Национальный медицинский университет

Павел Иванчев был одним из ведущих украинских хирургов, ученым и педагогом. Он работал в сфере опухолевой хирургии, управления и организации медицинских учреждений, руководил клинической базой и был ответственным за лечебную работу в отделении хирургии №3 Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Его научный багаж включает более 200 публикаций в отечественных и международных изданиях, 21 патент Украины на изобретение, два свидетельства о регистрации авторского права, а также учебник, научное пособие и монографию.

Напомним, в Киеве в ночь на 26 февраля, прогремели сильные взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате дроновой атаки загорелся дом в Бучанском районе.