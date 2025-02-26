Ворожий дрон знищив будинок професора Павла Іванчова у Київській області

Пожежа у будинку. Фото: ДСНС Київщини

У ніч на 26 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Київщину, завдавши ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Один із дронів влучив у приватний будинок у селі Крюківщина Бучанського району, який належав завідувачу кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професору Павлу Іванчову.

Про це повідомила пресслужба Національного медичного університету.

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За словами очевидців, безпілотник потрапив безпосередньо в спальню, де перебували Павло Іванчов та його дружина, телеведуча Тетяна Іванчова. Полум’я миттєво охопило будівлю, сусіди намагалися врятувати людей, але через інтенсивність пожежі це було неможливо.

Пожежа у будинку від влучання дрона. Фото: Нацполіція

Рятувальники оперативно прибули на місце і ліквідували займання. У зруйнованій будівлі було знайдено тіло загиблого, яке направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи.

"Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби.

За даними рятувальників, на місці пожежі виявлено тіло загиблого. Знайдене у будинку професора Іванчова тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи", — повідомили у пресслужбі університету.

Поліція обстежує згорілий будинок. Фото: Нацполіція

Пошкоджені будинки внаслідок атаки дрона. Фото: Нацполіція

Внаслідок атаки у Бучанському районі постраждали кілька приватних будинків, вибиті вікна у житлових багатоповерхівках, знищено гаражні приміщення, зруйновано три автомобілі, ще вісім отримали значні пошкодження.

Хто такий Павло Іванчов

Павло Іванчов. Фото: Національний медичний університет

Павло Іванчов був одним із провідних українських хірургів, науковцем та педагогом. Він працював у сфері пухлинної хірургії, управління та організації медичних закладів, керував клінічною базою та був відповідальним за лікувальну роботу у відділенні хірургії №3 Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Його науковий доробок включає понад 200 публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях, 21 патент України на винахід, два свідоцтва про реєстрацію авторського права, а також підручник, науковий посібник і монографію.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 26 лютого, пролунали сильні вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок дронової атаки загорівся будинок у Бучанському районі.