Масштабный пожар в Киевской области — спасатели продолжают ликвидировать огонь

В Киевской области почти 400 спасателей ликвидируют пожар на открытой территории
В Киевской области продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Всего привлечено 399 спасателей.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в понедельник, 9 сентября.
Пожар в Киевской области
"Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства", — говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки.
В ГСЧС рассказали, что к ликвидации пожара также привлечены пять единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос. На месте происшествия работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.
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