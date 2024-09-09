Масштабный пожар в Киевской области — спасатели продолжают ликвидировать огонь

Спасатели ликвидируют пожар в Киевской области. Фото: t.me/dsns_telegram

В Киевской области продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Всего привлечено 399 спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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Пожар в Киевской области

"Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства", — говорится в сообщении.

Пожар в Киевской области Фото: t.me/dsns_telegram

Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки.

Пожар в Киевской области Фото: t.me/dsns_telegram

В ГСЧС рассказали, что к ликвидации пожара также привлечены пять единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос. На месте происшествия работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.