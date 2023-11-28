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В Киевской области главу сельсовета подозревают в растрате 700 тысяч гривен

28 ноября 2023 12:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киевской области главу сельсовета подозревают в растрате 700 тысяч гривен
Следственные действия в кабинете подозреваемого. Фото: Киевская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области сельский голова подозревается в растрате почти 700 тысяч гривен. Он приобрел транспортное средство якобы для нужд подразделения территориальной обороны.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

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Одному из сельских председателей Бориспольского района было поставлено в известность о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим положением.

Следствию удалось выяснить, что должностное лицо от имени сельского совета приобрело у физического лица транспортное средство якобы для подразделения территориальной обороны. За автомобиль из местного бюджета уплачено 1,2 млн. грн.

Ущерб на сотни тысяч гривен

Судебно-экономическая экспертиза выяснила, что это вдвое больше его рыночной стоимости. Таким образом, действия подозреваемого нанесли материальный ущерб сельскому совету на почти 700 тысяч гривен.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", которое незаконно следило за людьми. Одному из обвиняемых уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напоминаем, что в Киеве бывший первый заместитель руководителя КП УЗН Подольского района был обвинен в присвоении бюджетных средств, превышающих 200 тысяч гривен.

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