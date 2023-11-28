В Киевской области главу сельсовета подозревают в растрате 700 тысяч гривен
В Киевской области сельский голова подозревается в растрате почти 700 тысяч гривен. Он приобрел транспортное средство якобы для нужд подразделения территориальной обороны.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.
Приобрел транспорт по завышенным ценам
Одному из сельских председателей Бориспольского района было поставлено в известность о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим положением.
Следствию удалось выяснить, что должностное лицо от имени сельского совета приобрело у физического лица транспортное средство якобы для подразделения территориальной обороны. За автомобиль из местного бюджета уплачено 1,2 млн. грн.
Ущерб на сотни тысяч гривен
Судебно-экономическая экспертиза выяснила, что это вдвое больше его рыночной стоимости. Таким образом, действия подозреваемого нанесли материальный ущерб сельскому совету на почти 700 тысяч гривен.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", которое незаконно следило за людьми. Одному из обвиняемых уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
Напоминаем, что в Киеве бывший первый заместитель руководителя КП УЗН Подольского района был обвинен в присвоении бюджетных средств, превышающих 200 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!