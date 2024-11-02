Взрывы в Киеве 2 ноября — подробности

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В Киеве были слышны взрывы. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают против российских "шахедов".

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве

В Киеве раздались взрывы. Сообщается, что силы ПВО работают против вражеских беспилотников.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в семи областях. Военные советуют гражданским жителям находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.

Впоследствии глава Киевской ГВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.